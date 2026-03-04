Ravenna, “Anarchia e antagonismo” in corsia: le chat dei medici contro “gli sbirri”

Ravenna
  • 04 marzo 2026
La manifestazione solidale davanti all’ospedale con colleghi degli 8 medici indagati (Fiorentini)
La manifestazione solidale davanti all’ospedale con colleghi degli 8 medici indagati (Fiorentini)

Una dottoressa “che sta avendo dei problemi” per le delucidazioni chieste dalla polizia su una certificazione ottiene il numero di Nicola Cocco, infettivologo della Simm (Società italiana medicina delle migrazioni). I due si sentono e dopo alcune ore il medico - che al momento non risulta fra gli indagati - scrive sollevato alla collega dell’ospedale ravennate che lo aveva messo in contatto con l’altra professionista: “Gli facciamo il c... a ‘sti sbirri maledetti”.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui