Ravenna, Anap, Confartigianato e forze dell’ordine alleate contro le truffe agli anziani VIDEO

Ravenna
  • 16 settembre 2026
La presentazione dell’iniziativa (foto e video Massimo Fiorentini)
La presentazione dell’iniziativa (foto e video Massimo Fiorentini)

L’ottava edizione della campagna nazionale contro le truffe agli anziani, “Più sicuri insieme” vedrà il gazebo di Confartigianato ed Anap in tutti i mercati della provincia di Ravenna a partire da sabato 19 settembre. Ancora una volta Prefettura e Confartigianato, infatti, saranno protagoniste di questa iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati che vede la collaborazione di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, di tutte le Amministrazioni Comunali della provincia e delle rispettive Polizie Locali.

L’iniziativa è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa svolta in Prefettura alla presenza del Prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi, della Presidente provinciale di Confartigianato Emanuela Bacchilega e del Segretario provinciale Tiziano Samorè, della Presidente provinciale di Anap Roberta Pari e dei rappresentanti di Forze dell’Ordine ed Amministrazioni Comunali.

Le truffe ai danni degli anziani sono le più odiose, anche perché colpiscono una categoria di persone già deboli, ne feriscono l’orgoglio, riducendone così la sicurezza e l’indipendenza, provocando danni spesso permanenti nella loro psiche e non solo.

Per questo Anap Confartigianato, per farlo con efficacia, ha deciso di andare tra la gente. Anche quest’anno, quindi, un gazebo di ANAP Confartigianato farà tappa presso i principali mercati di tutti i comuni della nostra provincia. Al gazebo saranno presenti rappresentanti delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale) e delle Amministrazioni Comunali che distribuiranno ai cittadini un pratico vademecum anti-truffa (in una nuova edizione riveduta e aggiornata) e dispenseranno, soprattutto agli anziani, consigli e raccomandazioni pratiche. Un modo concreto per avvicinare le Istituzioni alle persone più deboli, affinchè sappiano che possono contare su chi li può difendere.

Il vademecum anti-truffe realizzato da Anap Confartigianato sarà inoltre disponibile in formato pdf sul sito di Confartigianato Imprese Ravenna www.confartigianato.ra.it affinchè tutti i cittadini possono contribuire a divulgarlo, stampandolo o condividendolo, presso i propri cari.

I gazebo

Questo è il calendario delle presenze del Gazebo di Confartigianato (dalle 9.30 alle 11.30) presso i principali mercati del territorio provinciale, che vedrà la presenza di rappresentanti delle Forze dell’Ordine, di volontari dell’Anap ed Amministratori Locali che dispenseranno consigli e distribuiranno i vademecum:

Sabato 19/09/2026 Ravenna

Lunedi 21/09/2026 Bagnara di Romagna

Martedì 22/09/2026 Sant’Agata sul Santerno

Mercoledì 23/09/2026 Lugo

Giovedì 24/09/2026 Solarolo

Venerdì 25/09/2026 Cotignola

Sabato 26/09/2026 Riolo Terme

Martedì 29/09/2026 Casola Valsenio

Mercoledì 30/09/2026 Brisighella

Giovedì 01/10/2026 Cervia

Venerdì 02/10/2026 Massa Lombarda

Sabato 03/10/2026 Bagnacavallo

Martedì 06/10/2026 Russi

Giovedì 08/10/2026 Faenza

Venerdì 09/10/2026 Caste Bolognese

Sabato 10/10/2026 Conselice

Lunedì 12/10/2026 Alfonsine

Venerdì 16/10/2026 Fusignano

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