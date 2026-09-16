Ravenna, Anap, Confartigianato e forze dell’ordine alleate contro le truffe agli anziani VIDEO

L’ottava edizione della campagna nazionale contro le truffe agli anziani, “Più sicuri insieme” vedrà il gazebo di Confartigianato ed Anap in tutti i mercati della provincia di Ravenna a partire da sabato 19 settembre. Ancora una volta Prefettura e Confartigianato, infatti, saranno protagoniste di questa iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati che vede la collaborazione di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, di tutte le Amministrazioni Comunali della provincia e delle rispettive Polizie Locali.

L’iniziativa è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa svolta in Prefettura alla presenza del Prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi, della Presidente provinciale di Confartigianato Emanuela Bacchilega e del Segretario provinciale Tiziano Samorè, della Presidente provinciale di Anap Roberta Pari e dei rappresentanti di Forze dell’Ordine ed Amministrazioni Comunali.

Le truffe ai danni degli anziani sono le più odiose, anche perché colpiscono una categoria di persone già deboli, ne feriscono l’orgoglio, riducendone così la sicurezza e l’indipendenza, provocando danni spesso permanenti nella loro psiche e non solo.

Per questo Anap Confartigianato, per farlo con efficacia, ha deciso di andare tra la gente. Anche quest’anno, quindi, un gazebo di ANAP Confartigianato farà tappa presso i principali mercati di tutti i comuni della nostra provincia. Al gazebo saranno presenti rappresentanti delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale) e delle Amministrazioni Comunali che distribuiranno ai cittadini un pratico vademecum anti-truffa (in una nuova edizione riveduta e aggiornata) e dispenseranno, soprattutto agli anziani, consigli e raccomandazioni pratiche. Un modo concreto per avvicinare le Istituzioni alle persone più deboli, affinchè sappiano che possono contare su chi li può difendere.

Il vademecum anti-truffe realizzato da Anap Confartigianato sarà inoltre disponibile in formato pdf sul sito di Confartigianato Imprese Ravenna www.confartigianato.ra.it affinchè tutti i cittadini possono contribuire a divulgarlo, stampandolo o condividendolo, presso i propri cari.