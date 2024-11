Ravenna, amante delusa perseguita la coppia felice fra appostamenti in paese e foto con altre donne

Una relazione clandestina finita male per tutti. Per la donna tradita, per l’uomo fedifrago e per l’amante che, delusa, è diventata un tormento non solo per la coppia, ma anche per le ex fidanzate di lui. Ora è proprio quest’ultima a dover rispondere di stalking. Ieri è stata rinviata a giudizio dal giudice per l’udienza preliminare Corrado Schiaretti. Nella piccola frazione di Punta Marina le voci girano. E proprio sul pettegolezzo si fonda parte delle condotte contestate dalla Procura a una 48enne di origine palermitana.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola o attraverso l’edicola digitale sul sito www.corriereromagna.it