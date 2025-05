Ravenna, “Altrove”: il documentario sul velista Piancastelli al cinema Mariani a sostegno dell’Ail

Oggi, giovedì 8 maggio al cinema Mariani di Ravenna (via Ponte Marino 19) sarà proiettata l’anteprima nazionale del documentario “Altrove” che racconta la storia di Michele Piancastelli, il velista ravennate a cui diagnosticarono la leucemia e che, dopo 7 mesi passati in ospedale, partì nel 2009, con la sua “Altrove”, la barca a vela con cui affrontò il giro del mondo. Dopo le oltre 40.000 miglia percorse nei 7 anni di viaggio in solitaria (uno per ogni mese trascorso in ospedale) Michele rientrò a Ravenna nel 2016. Purtroppo il suo viaggio è terminato il 5 Dicembre 2022 a soli 56 anni. Il documentario, diretto da Ettore Zito, racconta della passione per il mare e per la vela che rappresenta il filo conduttore di una narrazione che parla anche di amore, amicizia, sfida, coraggio e resilienza. “Altrove” sarà successivamente proiettato in tutta Italia con lo scopo di raccogliere fondi a favore di A.I.L.

Il documentario è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e con il patrocinio di A.I.L., Assonautica e TST Scuola Nautica

L’ingresso è ad offerta libera e parte del ricavato al netto delle spese sarà donato ad A.I.L. di Ravenna. Orario delle proiezioni 20.30 e 21.30. È gradita la prenotazione: 339-8845130