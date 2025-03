Ravenna. Alluvione: la Procura e i tecnici tra le crepe dell’argine del Lamone

Nuovo sopralluogo dei consulenti della Procura lungo il corso del Lamone. E’ l’ennesimo passo di un’incessante inchiesta che fa i conti con un territorio fragile, che subisce di volta in volta le incursioni dei fenomeni atmosferici, fra precipitazioni, piene, argini che si spaccano e interventi di ripristino in quella che sembra una corsa contro il tempo per prevenire un nuovo disastro.

Ieri nell’ambito della consulenza affidata dal procuratore capo Daniele Barberini e dal pm Francesco Coco, uno dei tre esperti nominati lo scorso settembre per redigere le due distinte consulenze nell’ambito dell’inchiesta sulle alluvioni di maggio 2023 e di settembre 2024, si è nuovamente recato nell’area maggiormente colpita l’anno scorso, la stessa che ha nuovamente tremato una settimana fa all’ennesima pioggia intensa, che ha comportato ancora una volta evacuazioni precauzionali.

L’articolo integrale sul Corriere Romagna, in edicola o acquistabile online sull’edicola digitale