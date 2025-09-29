Ravenna, alluvione e ripartenza: il commissario Curcio martedì 30 settembre fa il punto della situazione

Alluvione 2023, rimborsi e ricostruzione: domani, martedì 30 settembre, il commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio sarà a Ravenna per fare il punto della situazione insieme a Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna. Appuntamento alle 17.30 alla sede di Confartigianato della provincia di Ravenna in Viale Berlinguer, 8. All’ordine del giorno le conseguenze dell’approvazione del Decreto Legislativo 65/2025, che ha introdotto rilevanti novità in merito ai rimborsi delle spese per il ripristino dei danni causati dall’alluvione ad aziende e cittadini. Confartigianato della provincia di Ravenna ha voluto promuovere un momento di informazione e confronto aperto a tutti gli interessati.