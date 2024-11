Ravenna, alluvionati in piazza per sicurezza del territorio e rimborsi mai arrivati GALLERY

RAVENNA. I comitati degli alluvionati della Romagna hanno manifestato questa mattina in Piazza del Popolo a Ravenna per sollecitare interventi urgenti e risposte concrete. La mobilitazione, dichiaratamente apolitica e apartitica, ha puntato i riflettori sulle promesse non mantenute dopo l’alluvione del maggio 2023, con particolare attenzione ai rimborsi per i danni subiti e alla scarsa manutenzione delle infrastrutture idriche. I manifestanti chiedono alle istituzioni un impegno immediato per mettere in sicurezza il territorio e prevenire future emergenze, evidenziando come molte delle criticità segnalate nei mesi successivi all’alluvione siano rimaste irrisolte.