Ravenna, allerta meteo: il Comune chiude parchi, cimiteri e impianti sportivi fino alle 7 di giovedì 2 luglio

A causa delle condizioni meteo avverse previste in particolare tra il tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 1 luglio, e la prima mattinata di domani, giovedì 2, il Comune di Ravenna in via precauzionale ha emesso un’ordinanza per la chiusura dei parchi, dei giardini pubblici, delle pinete, dei cimiteri, degli impianti sportivi all’aperto e dei mercatini, in vigore dalle 18 di oggi, mercoledì 1 luglio, alle 7 di domani, giovedì 2.

Si ricorda che dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 1 luglio, alla mezzanotte di domani, giovedì 2, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 71, arancione per temporali e gialla per stato del mare. Fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 1 luglio, è invece in vigore l’allerta meteo numero 70 per temporali. Il Coc (Centro operativo comunale) è attivo per monitorare costantemente la situazione e intervenire in caso di necessità.

Si raccomanda di rispettare le misure vigenti, compreso non accedere a moli, pontili e dighe foranee, e di mettere in atto gli opportuni comportamenti di autoprotezione, fra i quali, in questo caso: fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.