Ravenna. Allerta maltempo per temporali e criticità idraulica

Fino alla mezzanotte di domani, lunedì 9 settembre - informa il Comune - sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 114 emessa alle 12.35 di oggi dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna e valida fin dal momento dell’emissione.

L’allerta è arancione per criticità idraulica e temporali fino alla mezzanotte di oggi, domenica, arancione per criticità idraulica e gialla per temporali dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani.

Nella giornata di domenica 8 settembre il transito di un’intensa saccatura atlantica determinerà spiccata instabilità. Sono previste pertanto precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco che interesseranno l’intera regione a partire dal settore centro-occidentale. Le precipitazioni intense potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici.

Nella prima parte della giornata di domani sono previsti temporali più probabili su settore centro-orientale. La criticità idraulica è riferita alla propagazione delle piene nel settore centro-occidentale e alla persistenza delle piene nel settore orientale. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione del litorale nelle prime ore della giornata.

«Raccomando - dichiara il sindaco Michele de Pascale - di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: non accedere ai capanni presenti lungo i corsi d’acqua; prestare attenzione, oltre che ai corsi d’acqua stessi, alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati; non sostare sotto gli alberi».

Si ricorda che il Comune di Ravenna si è dotato del servizio di informazione telefonica Alert System, che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza. Si invitano quindi ad iscriversi al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna