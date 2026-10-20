Ravenna, allarme per le minacce nelle chat degli studenti: controlli davanti alle scuole superiori

Ravenna
  • 20 ottobre 2026
Il presidio della polizia davanti all’istituto Ginanni di Ravenna
Il presidio della polizia davanti all’istituto Ginanni di Ravenna

Mattinata tranquilla negli istituti superiori ravennati dopo le voci circolate su WhatsApp, con messaggi che annunciavano possibili devastazioni e parlavano anche di violenze gravi. Forze dell’ordine in campo, ma in diverse scuole si sono registrate assenze significative, con classi quasi vuote soprattutto a Ragioneria.

Il risveglio è stato segnato dalla preoccupazione di molte famiglie, che si sono scambiate informazioni e segnalazioni nelle chat dei genitori. In diversi casi la paura ha spinto a tenere i figli a casa oppure ad accompagnarli personalmente a scuola, evitando autobus e treni. Altri studenti, arrivati davanti agli istituti, hanno preferito non entrare.

Fin dalle prime ore del mattino le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli davanti alle scuole superiori cittadine. Una presenza particolarmente visibile è stata segnalata all’istituto Callegari, dove è stato predisposto un dispositivo di ordine pubblico. Controlli e pattugliamenti hanno interessato anche gli altri istituti.

Nonostante l’allarme, la situazione è rimasta tranquilla: gli studenti presenti sono entrati regolarmente in classe e non si sono verificati disordini. La polizia è al corrente dei messaggi circolati e ha mantenuto alta l’attenzione, senza sottovalutare le segnalazioni, anche se la fondatezza delle voci appariva incerta.

A pesare sul clima di apprensione anche quanto accaduto il giorno precedente, con i disordini e gli atti vandalici legati al Callegari e al Famila, per i quali sono stati denunciati tre minorenni. Tra gli studenti si è diffuso il timore che potessero arrivare ragazzi provenienti dal Callegari, un’ipotesi che ha contribuito ad alimentare la preoccupazione e a condizionare gli spostamenti verso scuola.

Al di là dell’assenza di incidenti durante la mattinata, l’effetto più evidente dell’allarme è stato dunque sulle presenze, con famiglie e studenti costretti a fare i conti con messaggi e voci la cui attendibilità resta da verificare.

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