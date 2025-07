Ravenna, allarme bomba nell’autobus del Centro estivo parrocchiale

“Non salire autobus gita. Cè bomba. Avvisate”. Scritto così. Con errore grammaticale e calligrafia come insegnano alle elementari. Un biglietto inquietante, nonostante l’apparenza chiaramente goliardica, che ieri mattina ha paralizzato per diversi minuti il centro estivo parrocchiale di San Pietro in Vincoli. Il tempo necessario per attendere l’arrivo dei carabinieri e consentire agli artificieri di verificare che si trattasse - come prevedibile - di un falso allarme, accertamento che ora porterà inevitabilmente all’apertura di un fascicolo per procurato allarme.

