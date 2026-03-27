Ravenna, allarme bomba in spiaggia: sospetto ordigno bellico a Lido Adriano

A Ravenna trovato un sospetto ordigno bellico nella zona sud della spiaggia di Lido Adriano. L’allarme è scattato questa mattina verso le 11, quando la mareggiata ha fatto spuntare sul litorale un oggetto cilindrico lungo circa 70 centimetri, con un diametro tra i 20 e i 30 centimetri. È stato attivato il protocollo di sicurezza, con la zona bandellata e controllata da Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto. Servirà l’intervento degli artificieri per analizzare l’esatta natura dell’oggetto.