Ravenna. Alla Standiana l’addestramento sull’idrovora: 40 volontari pronti per le emergenze

Si è svolta oggi, presso il lago della standiana, un’esercitazione congiunta Vigili del Fuoco e Protezione civile finalizzata alla familiarizzazione del personale volontario sull’uso dell’idrovora da 50000lt/m (Hydrosub150 + flood module) donata ai Vigili del Fuoco dal Comune di Ravenna, insieme ad una cordata di donatori a seguito dei tragici eventi alluvionali del 2023. L’attività si è resa necessaria per permettere di poter contare anche sulla componente volontaria della Protezione civile in caso si debba mettere in opera l’idrovora nel territorio della provincia di Ravenna. Le operazioni si sono svolte nella mattinata presso la Standiana e hanno visto impegnati 40 volontari di Protezione civile di tutto il territorio provinciale più una componente dei Vigili del Fuoco di Ravenna formata sull’uso dell’attrezzatura.