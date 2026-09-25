Ravenna, alla Notte d’Oro arriva Federico Basso

RAVENNA. Prima anticipazione della prossima Notte d’Oro di Ravenna, che ci sarà sabato 17 ottobre. Quest’anno salirà sul palco di piazza del Popolo il comico Federico Basso. L’appuntamento è alle 21.30, con ingresso libero.

«La Notte d’Oro vuole essere innanzitutto una grande festa per la città e un momento di condivisione e riscoperta della bellezza e della ricchezza del nostro centro storico – afferma Fabio Sbaraglia, assessore alle Politiche culturali e turismo –. Per questo, all’interno di un programmazione come sempre ampia e multidisciplinare, capace tenere insieme linguaggi, proposte e pubblici diversi, la presenza di Federico Basso aggiunge al programma la leggerezza, ma anche l’intelligenza, della sua comicità. È questo incontro tra diversità di linguaggi, dimensione di partecipazione popolare a rendere speciale questa manifestazione».

Comico e autore televisivo, volto storico di Zelig e vincitore della quinta edizione di LOL – Chi ride è fuori, Federico Basso è uno dei protagonisti della comicità italiana contemporanea. La sua esperienza televisiva si è intrecciata negli ultimi anni con il mondo dei social, dove il suo humour e il suo modo di osservare la realtà quotidiana hanno conquistato un pubblico sempre più ampio.

A Ravenna porterà “Profilo Basso”, uno spettacolo che raccoglie tutta la sua esperienza di comico prestato anche ai social e nel quale la vita di tutti i giorni viene raccontata attraverso punti di vista, situazioni e sfaccettature capaci di trasformare il quotidiano in materia di comicità.

Un appuntamento che arricchirà il programma della Notte d’Oro con una serata all’insegna dell’ironia e del divertimento, nel cuore della città.