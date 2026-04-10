Ravenna, alla festa della Polizia di Stato consegnati gli encomi del 2025 - Gallery

A Ravenna la Polizia di Stato oggi ha celebrato il 174° Anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia che si è svolta presso la splendida cornice di San Vitale all’interno del Museo Nazionale di Ravenna, alla presenza del Prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi, del Questore di Ravenna Gianpaolo Patruno e delle più alte cariche civili, militari e religiose della provincia.

Il Questore ha sottolineato il lusinghiero risultato dell’attività della Questura di Ravenna, ottenuto grazie all’impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Nel corso dell’anno 2025 la Questura ha gestito 545 servizi di ordine pubblico, di cui 99 legati ad eventi sportivi, 129 manifestazioni di natura politica/sindacale e 12 legati a grandi eventi. Per garantire lo svolgimento in sicurezza di tali eventi sono stati impiegati complessivamente 4530 uomini della Polizia di Stato, in un’attività di pianificazione e gestione dell’ordine pubblico che ha consentito di prevenire turbative e tutelare l’incolumità dei partecipanti e dei cittadini.

L’attività di controllo del territorio e di polizia giudiziaria ha condotto all’identificazione di 58195 persone e verifiche di 17396 veicoli, dei quali 12 sottoposti a sequestro; arrestati in totale 263 soggetti, dei quali 16 minorenni, per vari reati, in particolare contro il patrimonio, la persona e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre sono stati denunciate in stato di libertà ulteriori 1216 persone, di cui 94 minori.