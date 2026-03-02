Ravenna all’IC Muratori, la parità di genere entra in classe

Il tema della parità di genere, uno degli obiettivi dell’Agenda 2030, entra ufficialmente all’IC Muratori di Ravenna e lo fa grazie alle prime lezioni di educazione finanziaria proposte dalla Cassa di Ravenna e dalla Fondazione per l’Educazione finanziaria ed al risparmio (Feduf), promossa dall’Associazione Bancaria Italiana. Questa mattina le classi II A con la professoressa Nadia Giuliani e II E con la professoressa Irene Tilaro hanno seguito con grande attenzione e partecipazione le lezioni tenute dalla docente Feduf Laura Ranca che ha passato in rassegna tutto i temi della parità di genere, dall’esigenza di avere pari diritti per donne e uomini in tutti gli ambiti professionali e non, alla lotta contro gli stereotipi che ancora condizionano molte scelte nella società contemporanea, dai progressi che sono stati fatti negli ultimi anni alle differenze che ancora permangono, soprattutto nelle retribuzioni di alcuni grande settori, come quello dello sport. Ragazze e ragazzi sono stati estremamente attivi ed hanno reso le lezioni molto condivise: sia per la propria esperienza personale nello sport, sia per le conoscenze maturate già prima nel proprio percorso didattico. L’IC Muratori, diretto dal dirigente scolastico Paolo Ciuffoli, ha intuito con grande lungimiranza l’opportunità di inserire corsi di educazione finanziaria nelle proprie classi, corsi previsti dalla legge in seguito alla conversione del ‘Decreto Capitali’: il 10 marzo infatti le stesse classi seguiranno altrettante lezioni sul tema del Risparmio e gestione consapevole del denaro con Alberto Pasolini, esperto di tematiche finanziarie e di investimento della Cassa di Ravenna.