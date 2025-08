Ravenna, al porto il traffico merci segna un +5,6% nel primo semestre 2025

Il porto di Ravenna nel primo semestre 2025 ha movimentato complessivamente 13.324.933 tonnellate, in aumento del 5,6% (713 mila di tonnellate in più) rispetto al primo semestre 2024. Gli sbarchi sono stati pari a 11.656.062 tonnellate e gli imbarchi pari a 1.668.871 tonnellate (rispettivamente, +7,0% e -2,7% in confronto ai primi 6 mesi del 2024). Il numero di toccate delle navi è stato pari a 1.285, in aumento dello 0,9% (12 toccate in più) rispetto al primo semestre 2024.

Dai primi dati rilevati sul PCS, per il mese di luglio 2025, si stima una movimentazione complessiva pari a quasi 2,4 milioni di tonnellate, in crescita (+4,8%) rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

I dati dovrebbero essere positivi sia per i concimi (+50,1%), per le altre merci (+221,7%) e per i prodotti petroliferi (+73,8%). Negativi, invece, gli agroalimentari liquidi (-30,7%) e solidi (-0,7%), i prodotti chimici liquidi (-2,6%), i materiali da costruzione (-4,7%), i metallurgici (-23,6%).