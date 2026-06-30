Ravenna, al porto aumentano i pescaggi, il sindaco: “Via libera a navi di maggiore stazza”

Un ulteriore passo concreto per rendere il porto più competitivo e sicuro”. Il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni commenta la nuova ordinanza della Capitaneria di porto sull’aumento dei pescaggi a 10,80 metri a Marcegaglia e 10,30 metri a Petra, che dà “agli operatori quello che chiedevano da tempo: la possibilità di accogliere navi di maggiore stazza, ma sempre in totale sicurezza”. È il frutto di un “lavoro di squadra costante”, prosegue per “interventi poco visibili, ma decisivi per far arrivare più merci via mare e alleggerire le strade”. Aumentare i fondali significa infatti “aumentare le opportunità per il distretto industriale, per l’agroalimentare, per la logistica”. Così come “lavoro e competitività”. Il tutto, conclude Barattoni, “con prudenza e gradualità, perché un porto che cresce deve restare un porto sicuro. E perché la competitività si costruisce anche con regole chiare, come quelle nuove per gli ormeggi e le colonnine elettriche nei porti turistici”.