Ravenna, al Mar arrivano in dono gli occhiali per daltonici

RAVENNA. Il Rotary Club di Ravenna ha donato un kit di occhiali EnChroma al MAR, Museo d’Arte della città di Ravenna, un gesto che permetterà alle persone con daltonismo di vivere un’esperienza visiva più completa e inclusiva durante le visite al museo, visita che inizia proprio con la visione dei mosaici moderni comproprietà del Rotary Ravenna. Il daltonismo altera la percezione cromatica. Chi ne è affetto ha difficoltà a distinguere alcune tonalità e a cogliere le sfumature, con un impatto anche sull’esperienza artistica. Gli occhiali EnChroma aiuteranno i visitatori con daltonismo a vedere i colori in modo più realistico, offrendo loro una visita al museo più immersiva.

La donazione è stata presentata in un evento dedicato presso il MAR da Stefano De Pietro, Presidente dell’Associazione “Come Vedono i Daltonici” alla presenza di Sandor Breznay, Presidente della Fondazione Breznay-Ganoczy (Svizzera) e Presidente della Fondazione Paolina Brugnatelli.

In questo service, il Lions Club Ravenna Host dona un kit di occhiali per daltonici EnChroma al Liceo Artistico “Nervi-Severini”, per fornire agli studenti uno strumento utile per la loro formazione.