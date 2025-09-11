Ravenna, al Campus “Phd City Fest”: raccontare la città con poster illustrativi, appuntamento a venerdì 26 settembre

Venerdì 26 settembre, alle 16, si aprirà al Campus di Ravenna (Chiostro d’ingresso della Biblioteca Classense, Via A. Baccarini, 3) “PhD City Fest: la ricerca per la città”. Giovani ricercatrici e ricercatori saranno protagonisti di una poster session: racconteranno le loro ricerche attraverso poster illustrativi, rendendole accessibili al grande pubblico. Sarà un’occasione per conoscere da vicino progetti di attualità scientifica dalla voce di chi li porta avanti ogni giorno. L’ingresso ai vari eventi targati UniBo è gratuito. Le modalità di partecipazione sono disponibili sulle pagine dedicate ai singoli eventi al link: https://www.nottedeiricercatori-society.eu/aspettando-la-notte.