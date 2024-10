Ravenna, Agrisfera: il premio produzione sale a 3mila euro, accordo con i sindacati

Con il via libera dei lavoratori della coop Agrisfera di Sant’Alberto, in provincia di Ravenna, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil firmano il contratto integrativo. Con diverse novità: per cominciare il premio di produzione cresce da 2.000 a 3.000 euro. Dopo le assemblee sindacali, i lavoratori hanno approvato, “con ampia maggioranza, un significativo accordo che migliora le condizioni economiche e normative dei lavoratori”, dichiarano i sindacati che con le Rsu esprimono soddisfazione “per il risultato raggiunto, nella consapevolezza che l’accordo migliorerà le condizioni dei lavoratori di un settore estremamente importante per il nostro territorio”. La cooperativa agricola ravennate associa 176 persone di cui 92 soci attivi e quasi 3.900 ettari di terreno.