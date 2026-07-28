Ravenna, aggrediscono e prendono a schiaffi i controllori e poi scappano dal bus: i Carabinieri sulle tracce di un ragazzo e una ragazza

Momenti di grande tensione nel primo pomeriggio di oggi sulla linea 5 dell’autobus Start Romagna a Ravenna, dove una giovane coppia di controllori (un ragazzo e una ragazza) è stata aggredita e ferita da un’altra coppia di giovani al momento del controllo di biglietti e abbonamenti. I fatti verso le 13.40 mentre il bus procedeva lungo via Ravegnana all’altezza dell’incrocio con il distributore Eni. Un ragazzo e una ragazza erano sul bus e i due controllori hanno chiesto di esibire il tagliando di trasporto: solo uno dei due passeggeri era munito di abbonamento mentre l’altro “viaggiava a scrocco”. Durante il controllo, i due passeggeri hanno avuto una reazione violenta e incontrollata: la giovane addetta al controllo è stata presa a schiaffi in faccia, mentre il suo collega è stato spintonato riportando un trauma alla cassa toracica.

L’autista ha fermato il mezzo e i due passeggeri (noti alle forze dell’ordine) si sono dileguati. Si confida nelle telecamere di sorveglianza del bus per rintracciarli. Sul posto i Carabinieri del Radiomobile e una ambulanza del 118. I due controllori si sono recati all’ospedale per le prime cure, quindi sporgeranno denuncia.