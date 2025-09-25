Ravenna, aggredisce l’anziana madre e il compagno: arrestato dalla Polizia

Nella serata di ieri all’esito di un tempestivo intervento delle Volanti della Polizia di Stato di Ravenna, è stato arrestato un uomo, per maltrattamenti nel contesto domestico e resistenza a pubblico ufficiale. La segnalazione è giunta al 112, da parte di un cittadino che aveva soccorso un’anziana donna fuggita da casa. La donna gli aveva riferito di essere stata aggredita dal figlio, che avrebbe proseguito la propria azione criminosa anche nei confronti del suo compagno, rimasto all’interno della loro abitazione.

Gli agenti giunti all’esterno della residenza segnalata e udite delle grida provenire dall’interno, accedevano immediatamente nell’abitazione. Nella casa i poliziotti hanno respinto l’inutile tentativo di resistenza di un uomo, che invano aveva cercato di colpirli con calci e pugni, ma veniva prontamente bloccato. Poco prima, l’uomo, che si trovava in un evidente stato di alterazione, avrebbe minacciato e colpito la propria madre e il compagno, danneggiando anche gli arredi e le porte dello stabile. Pertanto, il presunto aggressore è stato arrestato e successivamente su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto in carcere.