Ravenna. Aggredisce il titolare del supermercato, i clienti spaventati chiamano i carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno intensificato i controlli nel centro città e sul litorale durante il weekend, concentrandosi nelle ore pomeridiane e serali per contrastare i comportamenti illeciti, soprattutto nelle zone frequentate dai giovani. L’attività ha portato a sette denunce: due persone per spaccio di droga, una per evasione dai domiciliari, e un 25enne per minacce e percosse contro il proprietario di un supermercato a Punta Marina. La rissa, nata per futili motivi, ha spaventato i clienti che hanno chiamato i Carabinieri.

Altri due stranieri sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia e violenza privata, mentre un 27enne di Ravenna è finito nei guai per danneggiamento informatico e per aver tagliato il braccialetto elettronico, allontanandosi dalla residenza nonostante il divieto di avvicinamento.

Sui controlli stradali, con l’aiuto della Squadra di Intervento Operativo del III° Reggimento di Milano, sono stati fermati oltre 250 veicoli e identificate più di 150 persone. Un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un tasso di 1,37 g/l, mentre altri due hanno ricevuto sanzioni amministrative per tassi di 0,78 e 0,63 g/l.

Diverse le multe per uso del cellulare alla guida, con conseguente decurtazione di punti dalla patente. Un giovane è stato segnalato alla Prefettura per possesso di hashish per uso personale.