Ravenna, “Adotta un progetto sociale, diventa un’azienda solidale”: il Comune ringrazia gli imprenditori dal cuore d’oro

“Adotta un progetto sociale, diventa un’azienda solidale” è arrivato quest’anno alla quattordicesima edizione e questa mattina si è svolta la cerimonia conclusiva di ringraziamento da parte dell’Amministrazione ai soggetti che hanno deciso di adottare i progetti presentati dalle diverse associazioni del territorio.

Nonostante il periodo di difficoltà per le imprese, l’esito di questa edizione si è rivelato particolarmente positivo: sono stati adottati 21 progetti, presentati da altrettante associazioni, grazie al contributo di 19 soggetti tra aziende, istituti bancari, attività commerciali e privati cittadini, per un totale di oltre 44 mila euro raccolti. Quest’anno nuove realtà hanno deciso di partecipare, così come alcune associazioni di volontariato che sono presenti per la prima volta. Nel complesso, nelle sue quattordici edizioni, l’iniziativa ha raccolto circa 645 mila euro, risorse che hanno permesso di sostenere nel tempo progetti realizzati sul territorio comunale in vari ambiti: sociale, sanitario, culturale, ricreativo, di riqualificazione urbana e a tutela dei diritti degli animali.

Inoltre, negli scorsi mesi, il progetto ha ricevuto la menzione d’onore e il secondo posto al Premio Internazionale Chiara Lubich per la Fraternità edizione 2025. Questo riconoscimento internazionale è stato assegnato proprio per la capacità dell’evento di promuovere la solidarietà tra aziende e associazioni del territorio, in ambiti diversi fra loro e diffusi nell’intero territorio comunale.

“Con questa cerimonia – hanno dichiarato gli assessori Federica Moschini, Francesca Impellizzeri e Massimo Cameliani - desideriamo ringraziare imprese, attività e cittadini che hanno scelto di sostenere i progetti delle nostre associazioni, confermando il forte senso di responsabilità sociale che caratterizza il territorio ravennate. Un grazie sincero va anche alle volontarie, ai volontari e alle associazioni, il cui impegno quotidiano rappresenta un patrimonio prezioso per tutta la comunità”.

Tutti i donatori sono stati accolti e ringraziati dagli assessori Moschini, Impellizzeri e Cameliani a nome di tutta l’Amministrazione comunale.

A conclusione della cerimonia, i partecipanti hanno potuto assistere a un momento musicale a tema natalizio offerto dai giovani del Conservatorio statale “Giuseppe Verdi” — Giorgia Paladini, Aurora Tisselli, Luca Felloni, Giulia Arseni, Morena Vasile e Stefania Moramarco — accompagnati dai loro insegnanti.