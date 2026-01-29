Ravenna addio all’ingegner Serena Casadio. Il ricordo del Rotary

Si svolgeranno questa mattina alle 10 in duomo i funerali di Serena Casadio, ingegnere e progettista, morta nei giorni scorsi a 63 anni, in seguito agli esiti di una malattia. Libera professionista, si è occupata di sicurezza e direzione lavori nell’azienda di famiglia. Innamorata della sua città, appassionata di viaggi, si è impegnata con passione nel Rotary, prima come presidente nel club Ravenna Galla Placidia, poi con diversi incarichi distrettuali, tra i quali la guida della commissione Rye per lo scambio giovani e il ruolo di assistente del governatore area Romagna nord. Dinamica e determinata, lascia un vuoto enorme nei tanti amici e colleghi che l’hanno conosciuta e ne hanno apprezzato le qualità umane, il valore e la preparazione professionale. Numerosi i ricordi e i messaggi di cordoglio apparsi in questi giorni sui social a testimonianza dell’affetto e della vicinanza alla famiglia. Il Club ricorda che «nei suoi molteplici ruoli rotariani è sempre stata un riferimento prezioso e insostituibile per tutti. Il suo sorriso e la sua forza ci mancheranno». Paolo Bolzani, socio del Galla Placidia ed ex governatore del distretto 2072, scrive: «Parlare di Serena significa parlare di una persona speciale, almeno per tutti quelli che l’hanno conosciuta. Una persona solare, generosa, disponibile, intelligente e simpatica. Una rotariana veramente brava, che credeva veramente in quello che faceva e lo faceva bene, nell’interesse degli altri». Serena Casadio lascia il marito Gabriele, le figlie Susanna e Federica e quattro nipoti.