È morto l’architetto Sergio Bianchini, figura di primo piano dell’urbanistica e dell’architettura ravennate degli ultimi decenni. Tra le sue opere principali spiccano il progetto esecutivo del Parco della Pace e la ricostruzione architettonica del Monumento a Farini. Al lavoro progettuale ha affiancato un lungo impegno culturale sul mosaico contemporaneo e ruoli di vertice in ambito associativo. Per anni è stato presidente di Asppi Provinciale (Associazione dei Piccoli Proprietari Immobiliari) e, fino alla fine, nella Direzione. L’Asppi in una nota lo ha ricordato con grande affetto: “Riposa in pace Sergio!”.