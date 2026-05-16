Ravenna, addio al professor Morelli: ideò il cammino di San Romualdo

Professore di diritto al liceo Classico e all’istituto per Ragionieri, si è spento nei giorni scorsi Daniele Morelli. Aveva 70 anni. A ricordarlo sui social con un messaggio è stata anche Patrizia Ravagli, oggi presidente dell’istituzione Classense ma per lungo tempo preside del liceo “Alighieri”: «Ti voglio ricordare sorridente, mite, con le braccia sempre aperte verso gli altri per aiutare e sostenere. Il tuo cuore grande era sempre aperto al bene: al bene dei tuoi studenti, al bene dei tuoi amici camaldolesi». Morelli era infatti stato uno degli ispiratori del progetto del Cammino di San Romualdo, al quale aveva lavorato per diversi anni. A ricordarlo, sulle pagine del media diocesano “Il Risveglio”, è anche il vicepresidente del Cammino, Ciro Costa: «Daniele – racconta – era una persona piena di entusiasmo, di passione e di impegno anche nel sociale. Si era speso tanto per questo progetto, nel quale credeva profondamente. Il Cammino ha richiesto uno sforzo rilevante, ma è arrivato alla sua fase conclusiva, tanto che abbiamo iniziato a promuoverlo e a lanciarlo. Anche la costituzione di un’Aps va in questa direzione».

Morelli lascia la moglie e due figlie.