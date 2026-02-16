Ravenna, addio al medico di famiglia Antonio Tremamunno

Addio al dottore Antonio Tremamunno, il noto medico di base si è spento ieri a 66 anni.

Tremamunno, originario della Basilicata, svolgeva da oltre 25 anni la sua professione negli ambulatori di Sant’Alberto e Savarna dove la notizia della sua scomparsa ieri ha gettato nello sconforto le due comunità. Medico apprezzato, anche per le sue innate doti umane, era considerato un punto di riferimento per tante famiglie.

Oltre all’impegno professionale sul territorio, Tremamunno era anche molto impegnato nel sociale. «Aveva scelto di fare questo mestiere per caso - ha scritto ieri la figlia su Facebook - per scoprire che aveva una vera vocazione per aiutare le persone, svolgendo il suo lavoro con empatia e rispetto».