Ravenna, addio al dottor Paolo Balella

Addio al dottor Paolo Balella, medico e personalità di grande rilievo nel territorio ravennate. “Con profondo dolore - annuncia il Lions Club Ravenna Host in una nota - piangiamo la scomparsa del caro amico Paolo Balella, socio del nostro Club dall’anno sociale 1994/95, e Presidente nell’anno sociale 2009/2010. In tutti questi anni abbiamo potuto apprezzare le sue grandi doti umane e lionistiche, che ci mancheranno tantissimo. Lo ricorderemo sempre con questo suo dolce sorriso”.

Stimatissimo medico di famiglia, il 72enne Balella si è fatto apprezzare da tantissimi ravennati nei suoi ambulatori in viale Alberti e negli spazi dell’Opera di Santa Teresa. È stato a lungo direttore sanitario dell’ospizio Santa Teresa. Venerdì alle 10.45 i funerali nella chiesa di San Biagio a Ravenna.