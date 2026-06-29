Ravenna, addio al centro sociale Spartaco: murate porte e finestre - Gallery

Cala il sipario sul centro sociale autogestito Spartaco di via Chiavica Romea, con un intervento in nome della sicurezza. Nelle ultime ore sono state murate porte, finestre e prese d’aria della struttura, un segnale definitivo sulla chiusura dell’edificio. L’intervento è stato effettuato dal Comune di Ravenna, che ha chiarito come l’operazione fosse già programmata in seguito agli incendi avvenuti lo scorso anno, episodi che avevano reso l’immobile inagibile e non più sicuro. La decisione è maturata nell’ambito della messa in sicurezza dell’area: la muratura degli accessi segna la fine di una lunga esperienza di spazio autogestito.