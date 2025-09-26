Ravenna, addio al cantante Christian, fu legato a Dora Moroni

RAVENNA - È morto a 82 anni Christian, nome d’arte di Cristiano Gaetano Rossi, il cantante italiano che con i suoi brani romantici come “Cara” e “Daniela” aveva conquistato le classifiche degli anni Ottanta. Il suo nome è indissolubilmente legato a quello di Dora Moroni, ex showgirl ravennate e compagna di vita per oltre un decennio. La loro storia d’amore, intensa e spesso travagliata, segnò un’epoca e fece discutere l’opinione pubblica, tra passioni, crisi e un figlio nato nel 1987. Christian è scomparso al policlinico di Milano, dove era ricoverato per un’emorragia cerebrale. A darne notizia è stata la famiglia.

L’incontro con Dora Moroni, originaria di Ravenna e volto noto della televisione degli anni Settanta, avvenne alcuni anni dopo il gravissimo incidente stradale che nel 1978 interruppe bruscamente la carriera della showgirl. Si sposarono nel 1986, tra grande attenzione mediatica, e vissero insieme anni intensi, segnati da alti e bassi. Nonostante il gossip e le tensioni scaturite durante la loro relazione, negli ultimi anni, i due erano riusciti a ritrovare un rapporto sereno, tornando a esibirsi insieme e incidendo nel 2017 il brano “Paradiso e Inferno”, racconto musicale della loro complessa storia d’amore.

Christian fu definito la «risposta italiana a Julio Iglesias». La sua scomparsa segna la fine di un’epoca fatta di melodie senza tempo e testi d’amore vissuto, che oggi risuonano ancora con la stessa intensità.