Ravenna, addio ad Andrea Bassi: in tanti piangono “l’uomo delle firme”

Lo incontravi in autobus o in uno dei ristoranti che amava. Oppure in centro, con il suo andamento inconfondibile e l’agenda sempre in mano: «Mi fai una firma?». Tanti a Ravenna in queste ore piangono Andrea Bassi, 51enne morto nei giorni scorsi e oggi alle 16 ci saranno i funerali. Sui social lo ricordano tantissimi ravennati che lo hanno incrociato negli anni: «Quante firme gli ho fatto», ricordano in tanti. Lascia i genitori e gli zii. Lo ricorda con affetto, su Fb, la Trattoria Cubana che lo aveva spesso come cliente: «Da noi era di casa. Firma immancabile, tavolo apparecchiato, tablet, frittino e un saluto a chiunque entrava». Lo ricorda anche l’albergatore Filippo Donati, con una serie di foto insieme ad Andrea che evidentemente lo passava spesso a trovare, nel suo Hotel Diana. «Fai buon viaggio, rimani nel mio cuore con i tuoi sorrisi», ha scritto l’imprenditore e consigliere comunale.