Ravenna, addio a Valerio Temporin: storico capo scout e Cavaliere della Repubblica

Un lutto profondo colpisce la comunità ravennate. Si è spento nella notte, all’età di 69 anni, Valerio Temporin, figura storica e amatissima del gruppo scout Ravenna 2.

La sua è stata una vita interamente spesa al servizio degli altri: proprio lo scorso anno aveva festeggiato l’incredibile traguardo dei cinquant’anni di volontariato attivo nella Protezione civile. Un impegno incrollabile e costante sul territorio che il Prefetto aveva voluto celebrare ufficialmente conferendogli l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Con la sua scomparsa, la città perde un punto di riferimento fondamentale, ricordato da tutti per la sua straordinaria generosità e lo spirito di dedizione verso la comunità.