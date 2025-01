Ravenna, addio a Stelvio De Stefani: venerdì l’ultimo saluto

Si celebreranno venerdì 10 gennaio i funerali di Stelvio De Stefani, storico imprenditore ravennate scomparso all’età di 100 anni. Il suo nome sarà per sempre legato alla concessionaria De Stefani Spa. In segno di lutto, oggi rimane chiusa la sede di via Dismano, mentre venerdì mattina resteranno chiuse le sedi di De Stefani Spa e di De Stefani Group Spa a Ravenna Dismano e Faentina, Cesena, Forlì, Imola, Lugo. Da oggi la camera ardente al primo piano della sede di via Dismano 2 dalle 10 alle 18. I funerali venerdì 10 gennaio alle 10 nella Chiesa di San Rocco a Ravenna.