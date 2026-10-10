Ravenna. Addio a Nicolò Scialfa: il turismo romagnolo perde uno dei suoi storici pionieri

Albergatori in lutto, è morto Nicolò Scialfa. Aveva 76 anni. Ha gestito e amministrato diverse strutture ricettive storiche della riviera ravennate. Ha ricoperto a lungo la carica di Presidente di Federalberghi Ravenna, diventando un punto di riferimento nei media per le analisi sull’andamento delle stagioni balneari, sui flussi turistici in Romagna e sulle problematiche del comparto (come il calo delle presenze della clientela italiana o il meteo). Ha inoltre ricoperto il ruolo di vice-presidente di Ravenna Incoming. Ha concluso il mandato al vertice dell’associazione territoriale lasciando il posto al successore Raffaele Calisesi.

La camera ardente sarà allestita presso l’ospedale Santa Maria delle croci di Ravenna, il funerale si svolgerà lunedì 12 ottobre alle 15 presso la Collegiata di Santa Lucia, a Savignano. Dopo il rito seguirà il trasporto al crematorio di Cesena.