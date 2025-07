Ravenna, addio a Nicola Grittani: lanciò le prime pizzerie da asporto

RAVENNA - La città piange la scomparsa di Nicola Grittani, imprenditore originario di Bari ma da molti anni ravennate. Nato nel 1955, è stato fondatore della nazionale acrobati pizzaioli, campione del Mondo a Las Vegas 1992 e primo direttore della squadra acrobatica nata nel 1988 a Ravenna, ancora oggi attiva. Grittani è stato inoltre tra i primi a sperimentare un’attività fino agli anni ‘80 sconosciuta, inventando insieme al gemello “l’export della pizza”. Ed è così che Grittani è stato chiamato per aprire e organizzare pizzerie e ristoranti in tutte le parti del mondo, dagli Stati Uniti fino agli Emirati Arabi. Ma anche la settima arte si è accorta di lui: il regista Paolo Sorrentino lo ha infatti voluto in uno dei suoi lavoriper il grande schermo, facendolo recitare nel 2006 nel film “L’amico di famiglia”: un momento che Nicola ha vissuto con orgoglio insieme al fratello Franco.