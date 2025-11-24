Ravenna, addio a Maurizio Montanari: mondo cooperativo in lutto

“Dopo un lungo e proficuo periodo vissuto nel sindacato - si legge in una nota - Montanari era entrato a far parte del Consorzio San Vitale nel 1996, ricoprendone la carica di direttore commerciale fino al 2008. Gli ultimi anni di carriera, fino al pensionamento avvenuto nel 2011, erano stati dedicati alla direzione consorzio provinciale Agape. Di lui i cooperatori ricordano le eccezionali competenze professionali, la forte carica di umanità e gli altissimi principi di solidarietà, condivisione e impegno per la comunità. Instancabile protagonista della vita politica, culturale e associativa del territorio, Montanari sapeva coniugare capacità organizzativa e virtù ideali anche nelle sfide più difficili, perseguendo partecipazione e consapevolezza democratica nel conseguimento di ogni obiettivo. In questo momento di lutto, i cooperatori si stringono alla figlia, ai famigliari e ai tantissimi che lo conoscevano e stimavano”.

Legacoop Romagna e la Cooperativa sociale San Vitale in una nota esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Maurizio Montanari, storico dirigente del movimento cooperativo lughese e ravennate.

L’amministrazione comunale di Lugo ha reso omaggio a Montanari: “Maurizio Montanari è stato attivo per anni in vari settori della cooperazione, dell’associazionismo, della cultura e della vita politica del territorio lughese e ravennate. Entrato in Cgil nel 1977, ne è diventato segretario di zona al principio degli anni ’90, salvo poi entrare, nel 1996, all’interno del Consorzio San Vitale, del quale ha ricoperto la carica di direttore commerciale fino al 2008, dirigendo in seguito, per alcuni anni, il consorzio provinciale Agape.

Ha fatto inoltre parte della Giunta del Distretto scolastico di Lugo, è tra i fondatori dell’Università per Adulti di Lugo ed è stato presidente dell’associazione culturale «EvViva Lugo». Nel 2015 è stato nominato segretario comunale del Partito democratico di Lugo, ruolo che ha ricoperto per alcuni anni, e nel 2018 è stato per qualche mese consigliere comunale a Lugo”.

Lascia la moglie Dina e la figlia Elisa. I funerali si terranno mercoledì 26 novembre, con partenza alle 14.15 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Lugo e cerimonia alla chiesa Collegiata dei Santi Francesco e Ilaro, in piazza Savonarola; in seguito la salma verrà trasportata al cimitero di Lugo.