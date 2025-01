Ravenna, addio a Leo Porcari, uomo di fiducia di Raul Gardini

RAVENNA - E’ morto ad 86 anni Leo Porcari, ex guardia del corpo e uomo di fiducia di Raul Gardini. Tra i primi a ricordarlo c’è l’Associazione nazionale carabinieri, a cui Porcari in quanto ex membro dell’Arma, era iscritto e che aveva contribuito a fondare a Ravenna:

“Con profondo cordoglio annunciamo che questa notte, presso l’ospedale di Ravenna, ci ha lasciato Leo Porcari, all’età di 86 anni, già Carabiniere effettivo e stimato investigatore privato. Leo ha dedicato la sua vita alla giustizia e alla verità, diventando l’uomo di fiducia del noto industriale Raul Gardini. La sua carriera è stata segnata da un impegno instancabile e una dedizione senza pari, che lo hanno reso un punto di riferimento per molti. Leo è stato anche socio fondatore del nucleo volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna, contribuendo attivamente a servizi di utilità e sicurezza per il benessere della comunità. La sua passione per il servizio e la determinazione nel risolvere i casi più complessi hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. Con la sua scomparsa se ne vanno tanti segreti e storie che hanno caratterizzato la sua vita, ma il suo spirito e il suo esempio rimarranno sempre vivi nei ricordi di familiari, amici e colleghi. Leo ci ha insegnato che la verità è un valore da perseguire con coraggio e integrità”.

Sarà possibile visitare la salma di Leo presso la locale camera mortuaria, fino alle 14,30 di giovedì 9 gennaio 2025, ora di partenza per la Chiesa Cattolica Parrocchiale di San Severo a Ponte Nuovo, Via Dismano, per il funerale.