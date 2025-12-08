Ravenna, addio a Ileana, figura simbolo dell’ultracentenario Forno Casali

RAVENNA. Addio a Ileana Casali, simbolo del Forno Casali di San Pietro in Trento (frazione di Ravenna). Scrive in una nota il Gruppo Confcommercio Ravenna: «Confcommercio Ravenna e il Sindacato Panificatori Artigiani si stringono al dolore per la scomparsa di Ileana Casali, figura simbolo del Forno Casali di San Pietro in Trento, attività ultracentenaria che da oltre un secolo rappresenta un presidio di tradizione, lavoro e comunità nella nostra terra. Il presidente e il direttore Confcommercio Ravenna Mauro Mambelli e Giorgio Guberti e il Presidente del Sindacato Panificatori Confcommercio provincia di Ravenna Giancarlo Ceccolini esprimono, a nome di tutta l’Associazione e del Sindacato, il più profondo cordoglio alla figlia Greta, che con passione e determinazione sta portando avanti l’eredità di famiglia, e a tutti i loro cari».

«Il Forno Casali», prosegue la nota, «è una delle attività più storiche e significative del territorio ravennate. Il suo profumo di pane appena sfornato si diffonde a San Pietro in Trento fin dal 1908, quando Luigi Casali, proveniente da Pievequinta, scelse di trasferirsi in questa piccola comunità della campagna tra Ravenna e Forlì per aprire un forno dove ancora non c’era. Da allora, quattro generazioni - e nelle ultime due, tutte guidate da donne - hanno custodito e tramandato un mestiere antico, fatto di sacrificio, di notti di lavoro e di una dedizione assoluta alla qualità e al servizio della comunità».

«Ileana Casali», prosegue la nota, «è stata una protagonista fondamentale di questa storia. Con discrezione, tenacia e amore per il proprio lavoro, ha rappresentato un punto fermo per il paese, per i clienti e per i tanti che, nel corso degli anni, hanno trovato nel Forno Casali non solo pane fresco, focacce, dolci della domenica, ma anche un luogo di incontro, un riferimento quotidiano e familiare. È da Ileana che la figlia Greta, a soli 16 anni, ha ereditato il mestiere e la passione, diventando per tutti “la furnéra”, come viene affettuosamente chiamata dai compaesani.

Il legame tra il forno e la comunità è sempre stato profondo e autentico: lo dimostrò anche la grande festa per i 110 anni dell’attività, alla quale parteciparono centinaia di persone, non semplici clienti ma amici, portatori di abbracci, ricordi e gratitudine. Una storia di pane, sì, ma soprattutto una storia di persone e di radici».

Proprio per il suo valore storico e umano, a ottobre scorso in occasione dell’80º anniversario di Confcommercio provincia di Ravenna, il Forno Casali è stato insignito del Premio Confcommercio Gold: «un riconoscimento che oggi assume un significato ancor più profondo, perché testimonia l’impegno di una famiglia che ha saputo custodire un patrimonio di lavoro e tradizione».

«La perdita di Ileana», conclude la nota, «lascia un vuoto grande nella comunità di San Pietro in Trento e tra i panificatori ravennati. Ma resta viva l’eredità che ha trasmesso: una straordinaria testimonianza di laboriosità, di dedizione al territorio e di imprenditoria femminile, in un mestiere storicamente considerato difficile e maschile. Confcommercio Ravenna e il Sindacato Panificatori Artigiani si uniscono con affetto al dolore della famiglia e sostiene con vicinanza Greta, che oggi porta avanti, con coraggio e sensibilità, una delle storie più belle e significative del nostro territorio».