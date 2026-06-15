Ravenna, addio a Daniele Rossi, ex presidente dell’Autorità portuale, aveva 65 anni

RAVENNA. E’ morto, dopo una lunga malattia, l’ex presidente dell’Autorità Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale di Ravenna Daniele Rossi. Aveva 65 anni. Era nato a Pontremoli il 4 agosto del 1960. Avvocato e manager con esperienza nel settore energetico e dell’oil&gas era il 2016 quando arrivò in via Antico Squero nel 2016, prima di lasciare il posto a Francesco Benevolo nel 2025, e prima era stato amministratore delegato di Saipem Energy Services spa, presidente di Eni Finance Usa Inc, amministratore delegato della ravennate Rosetti Marino e ad di Gsp Offshore Sa, società di servizi di perforazione, costruzione e installazione di piattaforme petrolifere.

«Con profondo dolore abbiamo appreso della scomparsa di Daniele Rossi, figura di riferimento per il sistema portuale italiano e per l’intera comunità marittima», scrive in una nota Assoporti. «Nel corso del suo mandato alla guida di Assoporti, Daniele Rossi ha accompagnato l’Associazione attraverso fasi particolarmente complesse e delicate, contribuendo con equilibrio, competenza e spirito di servizio ad affrontare sfide di grande rilievo, tra cui l’emergenza sanitaria che ha messo a dura prova il settore dei trasporti e della portualità».

«Alla guida dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale», ricorda ancora Assoporti, «da dicembre 2016 a dicembre 2024 per poi proseguire come commissario fino all’insedimento del suo successore, ha lasciato un segno profondo nello sviluppo del porto di Ravenna, promuovendo progetti strategici e una visione di crescita che ancora oggi viene riconosciuta e ricordata da operatori, istituzioni e comunità portuale. Il suo contributo ha rappresentato un punto di riferimento per la modernizzazione dello scalo e per il rafforzamento del ruolo dei porti italiani nel contesto nazionale ed europeo. Il Presidente di Assoporti, Roberto Petri e tutta la struttura dell’Associazione, nonché l’intero sistema portuale nazionale, si uniscono al dolore della famiglia, degli amici e di quanti hanno avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui, ricordandone le qualità umane, la passione professionale e l’impegno costante al servizio del settore marittimo-portuale. Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità portuale italiana».

«Ho appreso con grande dispiacere della prematura scomparsa di Daniele Rossi, presidente per due mandati e fino a giugno scorso dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale nella nostra città», scrive anche il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni. «Daniele è stato protagonista di una stagione di rilancio del nostro porto, non solo per il grande lavoro legato al Ravenna port hub, ma anche per la ricostruzione della coesione all’interno del cluster marittimo e portuale, ancora oggi un aspetto unico e decisivo del nostro territorio. Una perdita importante per tutto il mondo della portualità italiana, un lutto che rattrista la nostra città. Un abbraccio forte alla figlia, alla compagna e a tutte e tutti coloro che gli hanno voluto bene e l’hanno conosciuto».