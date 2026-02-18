Ravenna, addio a Christian Jidayi, ex calciatore di Cesena, Bellaria e Forlì

Tragedia per il mondo sportivo romagnolo: muore il ravennate Christian Jidayi, ex calciatore e promessa del settore giovanile del Cesena, con cui militò in B nel 2007-2008, oltre a diverse annate in C in giro per l’Italia. Il corpo di Jidayi, in servizio nella Polizia Provinciale di Ravenna, è stato trovato senza vita nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio a Lido Adriano nella pineta, non lontano dalla chiesa. Tra le ipotesi si fa largo quella del gesto volontario. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, Jidayi ha poi vestito le maglie di Bellaria, Mantova, Bassano, Lecco, Novara, Valle d’Aosta, Forlì, Pro Patria, per poi chiudere nuovamente la carriera a Novara nel 2017.