Ravenna, addio a Benito Scaioli, anima dell’associazione “Cuore e Territorio”

Mondo dell’associazionismo ravennate in lutto per la scomparsa di Benito Scaioli. Lo annuncia “Cuore e Territorio”, di cui Scaioli era presidente onorario: “Il dottor Scaioli è stato una figura di riferimento assoluto per la nascita e lo sviluppo dell’associazione, inizialmente costituita come “Amici della Cardiologia” e successivamente evolutasi, grazie anche al contributo del Dott. Margheri e del Cav. Giovanni Morgese, nell’attuale realtà di Cuore e Territorio. Professionista stimato e instancabile promotore della cultura della prevenzione cardiovascolare, Scaioli ha dedicato con straordinaria generosità il proprio impegno al volontariato sanitario, alla sensibilizzazione della cittadinanza e alla diffusione di una maggiore consapevolezza sui temi della salute del cuore”.

Continua la nota: “La sua azione si è sempre contraddistinta per: la forte vocazione al servizio della comunità, la promozione di iniziative di prevenzione cardiovascolare, la capacità di creare rete tra medici, volontari e istituzioni, una visione profondamente umana della medicina. Il Cavalier Giovanni Morgese, presidente dell’Associazione, il vice presidente Carlo Serafini e l’intero consiglio direttivo esprimono la più sentita vicinanza alla famiglia Scaioli in questo momento di grande dolore, condividendone il lutto e il cordoglio. Il consiglio direttivo si impegna inoltre sin d’ora a valutare e definire, nelle sedi opportune, una formula stabile e duratura per onorarne la memoria, affinché il suo esempio, il suo insegnamento e il suo contributo alla vita dell’associazione possano essere ricordati nel tempo. La sua eredità morale e professionale rimarrà viva nell’operato dell’associazione e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui”.