Ravenna, acquisito il vademecum “No-Cpr”: inchiesta sui fogli trovati in carcere

La Procura di Prato ha acquisito i fogli manoscritti circolati per giorni all’interno del carcere della Dogaia, nel cui contenuto compaiono riferimenti diretti all’inchiesta ravennate sui presunti certificati medici falsi per evitare il trasferimento degli stranieri nei Centri di permanenza per i rimpatri. Ora gli appunti, già emersi nei giorni scorsi, sono ora al vaglio degli inquirenti.

Allo stato attuale non è noto se la Procura della città toscana abbia aperto a sua volta un fascicolo legato al caso Cpr, né quale sia l’eventuale ipotesi di reato. In astratto, è possibile che l’acquisizione sia collegata agli accertamenti condotti a Ravenna, dove l’indagine coordinata dal pubblico ministero Angela Scorza ha ricostruito una presunta rete di medici che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe cercato di ostacolare i trasferimenti nei Centri per il rimpatrio attraverso pareri di non idoneità. Ma non si può escludere che gli investigatori pratesi vogliano anzitutto fare chiarezza sull’origine del manoscritto, su chi lo abbia realizzato e sui contesti in cui sia stato condiviso all’interno della Casa circondariale.

Resta inoltre da capire come le due pagine, finite anche tra le mani di un ispettore del penitenziario, siano uscite dal carcere e siano arrivate all’esterno, diventando materiale di interesse giornalistico. Un passaggio che potrebbe rientrare negli accertamenti, insieme alla ricostruzione della loro circolazione tra il personale.