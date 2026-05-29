Ravenna. Accuse archiviate per l’ex giudice di pace. Ma una relazione insiste: «Ha raggirato un’anziana»

Una cartella clinica con visite, esami, diagnosi e la relazione a firma di un neurologo. Si parla della fragilità di un’anziana paziente avuta in cura per anni e oggi 94enne; una signora “della Ravenna bene” si potrebbe dire per descriverne lo status, ma da oltre due anni afflitta da un’amarezza legata alla causa contro un giudice di pace in pensione. Lo ha denunciato a inizio 2024 per circonvenzione, accusandolo di averla raggirata per attingere dal suo ricco patrimonio, compresi tre immobili di prestigio, una barca, conti correnti e gioielli. Beni che, a detta dell’anziana, sarebbero stati intestati contro il suo volere anche al figlio dell’ex giudice, nominato erede universale insieme al padre, mentre lei invece era finita in una casa di riposo.

L’indagine nei confronti del magistrato onorario si è conclusa però con l’archiviazione. Una decisione presa dal giudice per le indagini peliminari, che ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura rigettando l’opposizione della signora. Ma qui arriviamo alla cartella clinica di cui parlavamo: è di questi giorni l’istanza depositata al pm con la quale la difesa della signora insiste affinché le indagini vengano riaperte alla luce dei nuovi documenti sanitari acquisiti.