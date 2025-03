Ravenna, accordo per la vendita dell’immobile del Santa Fè

RAVENNA - Un contenzioso lungo anni e un locale che ha fatto la storia della riviera ravennate. Ma ora sul Santa Fè di Marina di Ravenna la Regione e la società Bbk srl hanno trovato l’accordo: il locale, che è di proprietà dell’ente, sarà acquistato dalla società ravennate, che lo gestisce da anni, per 755mila euro. La vendita sarà perfezionata entro ottobre.

L’accordo tra società e Regione è stato reso ufficiale da una delibera dello scorso 17 febbraio. La Bbk srl nel 1999 ha avuto in concessione il locale di viale delle Nazioni, che sin dall’inizio degli anni Novanta è uno dei simboli di Marina di Ravenna. Nel 2010 la Regione ha inserito l’immobile tra quelli da dismettere. In sostanza significa che l’ente voleva venderlo e, in quanto gestore, la società Bbk srl aveva il diritto di prelazione. L’azienda però ne contestava il prezzo e da qui è iniziato il lunghissimo contenzioso con la Regione. L’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio e ha sospeso la vendita.

Solo nel 2023 il Tar ha posto la parola fine alla vicenda confermando il valore fissato dall’ente.

