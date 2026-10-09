Ravenna, accordo con Enel X: le colonnine di ricarica salgono a 109

Comune di Ravenna ed Enel X rinnovano per ulteriori 10 anni il protocollo d’intesa per la realizzazione e la gestione di una rete di ricarica per la mobilità elettrica. L’accordo approvato nel 2018, ricordano da Palazzo Merlato, ha portato all’installazione di 14 colonnine di ricarica, attualmente attive e confermate per altri 10 anni. Con il rinnovo se ne aggiungono 25 già installate, e inizialmente rientranti in protocolli regionali ormai scaduti e oggi non utilizzabili perché necessitano delle ordinarie operazioni di manutenzione e di interventi di aggiornamento tecnologico. Sono quindi complessivamente 39 le infrastrutture di ricarica ricomprese nel protocollo, che consente di gestire e manutentare anche queste 25 colonnine. Tra i punti in cui si trovano le colonnine interessate dagli interventi di ripristino figurano piazzale Aldo Moro e piazza della Resistenza a Ravenna, piazzale Adriatico 6 a Marina di Ravenna, viale Italia a Marina Romea, lungomare Cristoforo Colombo 19 a Punta Marina e via Marabina a Ponte Nuovo. La gestione e la manutenzione saranno a carico di Enel X, che sosterrà interamente i costi dell’operazione. La mobilità elettrica, sottolinea l’assessore alla Mobilità Massimo Cameliani, contribuisce a “rendere più sostenibili gli spostamenti e ad accompagnare la città verso un modello di mobilità sempre più attento all’ambiente”. È quindi “fondamentale” non solo ampliare la rete di ricarica, ma anche recuperare e valorizzare le infrastrutture già presenti, garantendone il funzionamento nel tempo

L’obiettivo, conclude, è “costruire una rete sempre più capillare e accessibile, con colonnine smart collocate in punti strategici e in aree di interesse per il territorio, così da rispondere alle esigenze di cittadini e visitatori e favorire la diffusione dei veicoli elettrici”. Sul territorio comunale sono attualmente presenti altre 51 infrastrutture di ricarica funzionanti, gestite da Heracomm e Be Charge. A queste si aggiungeranno ulteriori 19 colonnine, attualmente in corso di installazione, a seguito della sottoscrizione di un protocollo con Fastway ed Heracomm, per un totale previsto di 109 infrastrutture di ricarica sul territorio comunale.