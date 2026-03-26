Ravenna, accoltellò un coetaneo, 24 enne in carcere per tentato omicidio

RAVENNA. Il gip del Tribunale di Ravenna, «condividendo le risultanze di indagine svolte dalla Polizia locale di Ravenna» sotto la direzione della Procura, ha accolto la richiesta di applicare una misura cautelare al giovane tunisino ritenuto responsabile dell’accoltellamento di un coetaneo egiziano avvenuto nel pomeriggio del 21 febbraio scorso in via Carducci. E’ dunque in carcere il presunto aggressore e dovrà rispondere di tentativo di omicidio, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi; era già stato destinatario del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Ravenna per tre anni emesso dal Questore. Tuttavia, per motivi ancora non del tutto chiariti ma ragionevolmente riconducibili a questioni di droga, aveva rintracciato la vittima, in via Carducci, colpendola ripetutamente con un coltello, procurandogli gravi lesioni al dorso, alla mano e al braccio sinistro, ricostruisce il Comune dando conto della decisione del gip in un comunicato. Le lesioni provocate dall’aggressione si ritiene che avrebbero potuto uccidere se la vittima non avesse deviato e schivato i fendenti. La misura cautelare, eseguita inizialmente al domicilio dell’indagato, dopo una fuga di pochi giorni, è stata aggravata con la custodia in carcere, dove il giovane attualmente si trova.