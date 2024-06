Ravenna, accoltellato in zona stazione, scappa all’arrivo di 118 e carabinieri che lo fermano con il taser

Momenti di paura nella serata di venerdì 21 giugno 2024 in zona stazione a Ravenna, dove un uomo è stato accoltellato in circostanze ancora poco chiare. Il ferito, nonostante perdesse molto sangue, ha rifiutato con insistenza le cure del 118 giunto sul posto con un’ambulanza e un medico rianimatore. Il personale medico è stato costretto a richiedere l’intervento dei carabinieri a loro volta intervenuti con almeno tre pattuglie. Nonostante tutto i militari hanno faticato a contenere l’uomo che appariva decisamente agitato cercando di allontanarsi mentre lasciava vistose tracce di sangue sull’asfalto tra i passanti impauriti. Una situazione delicata che ha costretto le forze dell’ordine a utilizzare il taser (la pistola che spara cariche elettriche ad alto voltaggio) per poterlo neutralizzare e trasportare in ospedale a bordo di un’ambulanza per garantirgli le cure necessarie.