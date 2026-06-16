Ravenna, accoltella al torace l’anziana madre e il compagno: arrestato per tentato omicidio

Nello scorso fine settimana, la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato in flagranza per tentato omicidio un uomo, presunto autore del ferimento con un coltello, della madre e del compagno di quest’ultima.

Le volanti della Questura sono intervenute, nel pomeriggio di sabato, presso un’abitazione in zona Darsena per segnalazione di un’aggressione. Sul posto è stato individuato il presunto autore, poi identificato in un italiano di 61 anni, che poco prima aveva colpito con fendenti al torace ed alle braccia la madre ottantenne, ferendo anche il compagno di quest’ultima che aveva tentato di disarmarlo. Le vittime venivano immediatamente soccorse ed affidate ai sanitari, non in pericolo di vita, mentre il sessantenne veniva tratto in arresto per l’ipotesi di tentato omicidio. Nella giornata odierna ne è stato convalidato l’arresto con applicazione della misura degli arresti domiciliari presso il Servizio psichiatrico.